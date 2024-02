Amadeus a “Che tempo che fa”: «È il nostro ultimo Festival». Poi la battuta di Fiorello a Fazio: «Un uomo Rai pagato da altri»

«Sono superstizioso, mica potevo saltare questo appuntamento», sorride Amadeus. «I vertici Rai mi hanno detto che non devo fare tanto», ironizza Fiorello. «Né il dg Rossi né l'Ad Sergio vogliono che esageri. Ma una sola cosa la voglio dire: il fatto che tu, Fazio, abbia invitato Amadeus dimostra che tu comunque sei un uomo Rai, pagato da altri e questa cosa qui alla Rai piace tanto», rincara la dose. Ama e Fiore, in collegamento da Sanremo, portano un pezzo di festival sul Nove, ospiti di Che tempo che fa e l'ironia è tutta su Viale Mazzini, dopo l'addio di Fazio e lo stop dell'azienda alla presenza del vincitore di Sanremo nel suo programma.

Il collegamento

Una presenza frutto di «una scelta editoriale ponderata», nelle parole del dg, «avallata dai vertici aziendali». «Quando è scoppiata la querelle sul vincitore di Sanremo che non poteva andare sul Nove, devo dire che Amadeus si è speso molto, lo avrebbe voluto, anche il dg Rossi lo voleva, anche l'Ad Sergio.

«Facciamo il quinto, intanto»

Alla domanda se firmerà il rinnovo del contratto dopo Sanremo, Amadeus ribadisce: «Facciamo il quinto, intanto». Per gioco la trasmissione si interrompe e appaiono gli 'appannatì, alias Fiorello e Biggio, che da hacker puntano ad abbassare gli ascolti del Nove e accusano la coppia di amici: «Siete dei venduti, dei traditori». Dopo un saluto a Jovanotti, che ringrazia con un messaggio pieno di cuoricini sul cellulare di Fiorello, si scherza ancora sulla presenza al festival di Russell Crowe e John Travolta: «Travolta si ricorda di me, di quando venne a Stasera pago io, un programma della Rai, ricordi Fabio? L'azienda con il cavallo», dice Fiorello. «Non sappiamo cosa fargli fare. Io una ce l'ho ma è un pò pericolosa, dato che ha origini italiane non vorrei che la sua fine fosse italiana». Le ultime parole sono di Fazio, che chiosa: «Staremo con voi in questa settimana bellissima. Grazie alla Rai per aver concesso questa possibilità, spero anche che sia l'inizio di una ritrovata serenità di cui abbiamo tutti voglia».

Domenica In, Amadeus si collega da Sanremo con Mara Venier: gli ospiti di oggi 4 febbraio

Gli ospiti

Tra gli ospiti anche il regista tedesco Wim Wenders, candidato gli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale per il Giappone con il nuovo film «Perfect Days». E ancora: torna l'atteso appuntamento con le «ragazze terribili» Mara Maionchi e Ornella Vanoni; Geppi Cucciari e Pilar Fogliati, protagoniste del nuovo film di Giovanni Veronesi «Romeo è Giulietta» nelle sale dal 14 febbraio; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Maurizio Scaltriti, Vice Presidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, autore del libro «Israele e i palestinesi in poche parole» e volto del talk show politico «Accordi & Disaccordi» sul Nove; l'economista Tito Boeri; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l'editorialista di Repubblica Massimo Giannini; l'inviato della CNN Ben Wedeman.

Il tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con «Che tempo che fa - Il Tavolo» con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: il maestro Peppe Vessicchio; Stefano De Martino, in tournée nei teatri con «Meglio stasera. Quasi-one man show»; il campione del mondo in carica di fioretto individuale Tommaso Marini, vincitore lo scorso 13 gennaio nella tappa della Coppa del Mondo di scherma a Parigi della Medaglia d'Oro nella gara individuale di fioretto, che lo ha portato sul podio per la prima volta nella storia insieme ad altri 3 italiani, Alessio Foconi (secondo), Filippo Macchi e Guillaume Bianchi (terzi); Raul Cremona; Simona Ventura. Tornano al Tavolo anche Geppi Cucciari e Pilar Fogliati.