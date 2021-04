Amadeus, Giusy Buscemi ospite ai Soliti Ignoti. Un dettaglio spiazza i fan: «È la prima volta che succede...». Pochi minuti fa, è terminato il game show di Rai1. L'attrice Giusy Buscemi è l'ospite-detective del giorno, che gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

APPROFONDIMENTI SU RAI1 Amadeus, Lillo ospite ai Soliti Ignoti. Ma un dettaglio fa infuriare... SU RAI1 I Soliti Ignoti, la domanda di Simona Ventura imbarazza Amadeus. Fan... SU RAI1 I Soliti Ignoti, Giulia De Lellis "critica" il meccanismo...

L'indagine di Giusy Buscemi - volto di Che dio ci aiuti - è perfetta. L'attrice scopre tutte le identità degli ignoti e arriva alla fase finale con il super budget di 250mila euro. Prima dell'entrata del parente misterioso, Giusy commenta il suo percorso così: «Da casa è molto più difficile, mi sembrava complicatissimo. In presenza è stato più facile...». La modestia dell'ex Miss Italia conquista i fan. E su Twitter piovono commenti: «Educata e modesta. È la prima volta che un vip dice che da casa è più difficile». E ancora: «È la prima volta che succede, i vip si giustificano sempre dicendo che dal vivo è più difficile».

Arriva la fase finale del parente misterioso. Giusy Buscemi, avendo usato alcuni aiuti, gioca per 100mila euro. Sfortunatamente non riesce a indovinare. Ma in ogni caso, ha conquistato gli "ignotisti" del web. Domani si torna a giocare per la solidarietà.