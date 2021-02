Amadeus, la frase del concorrente che spiazza tutti ai Soliti Ignoti. Il conduttore senza parole: «Non ho capito cosa hai detto...». Stasera, in onda su Rai1, la trasmissione preserale condotta da Amadeus. Il vip concorrente del giorno è Francesco Paolantoni. Come ogni sera, si gioca per destinare il montepremi allo Spallanzani di Roma.

Amadeus, la frase choc del concorrente ai Soliti Ignoti. Il conduttore: «Chi ti ha detto di dirlo?»

Ma durante l'indagine, un ignoto spiazza tutti. Si tratta di Laura, 58 anni, l'ignoto numero 3. Paolantoni chiede gli indizi alla signora. E lei risponde: «L'amore scende verso il basso e non va verso l'alto, perché un nonno vorrà sempre più bene al nipote, di quanto lui ne possa volare al nonno». Il complicato proverbio sorprende Amadeus che ammette: «Non ho capito cos'ha detto, potrebbe ripetere?». Ma anche la seconda spiegazione non sarebbe del tutto chiara e il conduttore ci scherza su: «Quando non capisci la seconda spiegazione, fai finta di niente e vai avanti...».

Anche ieri, la frase di un ignoto ha spiazzato Amadeus. Si chiama Carlo ed è romano. Indossa una tuta con la scritta Totti. L'ignoto si presenta, dice le sue generalità, ma poi aggiunge un dettaglio inaspettato: «Sono single». Amadeus, basito, chiede spiegazioni: «Cosa hai detto?». E lui ripete: «Sono single». A quel punto, il conduttore divertito sbotta: «Scusa se sono sorpreso, ma è la prima volta che qualcuno lo specifica. Ma ti hanno detto di dirlo?». Carlo risponde: «Mi hanno fatto delle raccomandazioni, forse mi sono confuso». È Luca Sardella a chiosare: «Lui lo dice, non si sa mai...». Poi, l'ignoto viene smascherato: «Sono l'allenatore di Totti della sua squadra di calcio a otto».

