Amadeus, risposta a Lucio Presta? Il messaggio durissimo del conduttore di Affari Tuoi: cosa ha detto

Ha atteso diversi giorni Amadeus prima di rispondere alle accuse durissime del suo ex manager Lucio Presta. Il conduttore, che ha comunque preferito tenere il profilo basso, ha condiviso sui social un messaggio che sembra indirizzato proprio all'agente dei vip.

Cosa ha scritto Amadeus

Per la presunta replica alle decine di accuse mosse da Presta nella sua lunga intervista a "Il Giornale", si è affidato a una frase di Fedor Dostoevskij. «Chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto che più nulla di vero riesce a distinguere né in sé né intorno a sé, e quindi finisce a non stimare né se stesso né gli altri». Nella frase spunta la parola "presta", che sembra un chiaro riferimento. A corredo, anche la canzone intitolata "Pinocchio".

Cosa aveva detto Presta

Tra le accuse di Presta ad Amadeus, c'è quella di aver interrotto la collaborazione in anticipo, senza rispettare gli accordi economici «che stanno tutelando i miei legali».

Inoltre aveva raccontato dell'accordo tra John Travolta e gli organizzatori del Festival, di cui «Amadeus era a conoscenza». Infine, anche una frecciata alla moglie Giovanna Civitillo, per la quale il conduttore avrebbe chiesto un'esclusiva al Festival, tenendo fuori dall'Ariston altri inviati.