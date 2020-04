Amadeus al lavoro per Sanremo 2021, arriva la conferma di Fiorello: «È un pazzo». Dopo le frasi sibilline a Domenica In una nuova voce si aggiunge ai rumors su un Amadeus bis per il Festival di Sanremo 2021, e non si tratta di una voce qualsiasi.

Durante il collegamento con Mara Venier a Domenica In alla domanda su un Sanremo bis, Amadeus aveva risposto: «La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici ci penso, ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus». Risposta che ha scatenato il pubblico che a distanza di mesi anche manda in trend topic l'hashtag #Sanremo2020.

Quelle che però sembrano solo indiscrezioni hanno trovato una conferma nell'amico fraterno Fiorello che su Twitter ha scritto: «Amadeus è un pazzo. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: Ha sbagliato numero!» utilizzando l'hashtag #sanremo2021. Quindi come aveva detto la moglie di Amadeus a Mara venier Giovanna Civitiello: «sta sempre al telefono», è proprio vero. Il conduttore sta mettendo su la squadra per il prossimo Festival e chissà se anche questa volta riuscirà ad avere Fiorello nel cast e a bissare gli ascolti record della passata edizione.

Ultimo aggiornamento: 16:14

