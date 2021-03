Amadeus sbotta con la concorrente ai Soliti Ignoti: «Ma gliel'ha tirata...»

Amadeus sbotta con la concorrente in diretta ai Soliti Ignoti: «Ma gliel'ha tirata...». Pochi minuti fa, si è conclusa su Rai1 la puntata del programma i Soliti Ignoti, condotto da Amadeus. Ospite-detective del giorno, Carolina Crescentini. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi all'Istituto Spallanzani di Roma.

Ma durante l'indagine, un ignoto fa sbottare Amadeus. Si tratta della signora che risolve conflitti sul posto di lavoro. Carolina Crescentini chiede l'indizio e la signora rivela: «Mia nonna mi ha detto che sarei rimasta da sola, infatti sono divorziata». A quel punto, il conduttore esclama ironicamente: «Scusa, ma gliel'ha tirata...». Risate in studio. L'indagine continua. Carolina Crescentini arriva alla fase del "parente misterioso" con un bel gruzzulo, 152mila euro. Purtroppo, l'errore finale manda in fumo il montepremi. Si torna a giocare domani.

Nella puntata di ieri, la signora Coriandoli aveva sbagliato tutte le identità ed era arrivata al "parente misterioso" con zero euro. Amadeus resta senza parole: «Non è mai successo...». Però, c'è un escamotage nel regolamento per continuare a giocare. La signora Cordiandoli sceglie fra tre passaporti misteriosi, uno da 30mila, uno da 5mila e uno da 0 euro (trova quello da 5mila euro) e accede alla fase del "parente misterioso". Fortunatamente, l'ospite-detective indovina la parentela e conquista 5mila euro che vengono devoluti allo Spallanzani.

