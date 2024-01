«Amadeus disponibile per il sesto Sanremo», la reazione di Fiorello: mi fai paura

Amadeus ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui approfondiva alcuni argomenti caldi in vista dell'inizio del suo quinto Sanremo, previsto per il 6 febbraio. I co conduttori sono stati annunciati (Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini) e, a sorpresa, nella serata finale, ad accompagnare Amadeus verso gli ultimi passi ci sarà proprio lui, Fiorello, che l'ha scoperto in diretta e non ha reagito proprio bene.

Lo showman ha fatto parlare ancora di sé, dopo aver letto l'intervista di Amadeus sulla possibilità di condurre Sanremo per la sesta volta. La reazione, non delle migliori, è stata condivisa sui social.

Viso corrucciato, sopracciglia aggrottate, angoli della bocca abbassati e sguardo fulminante fisso verso la telecamera che spera di incontrare gli occhi di Amadeus perché lui lo sa, Fiorello non è per niente contento della possibilità di condurre un sesto Sanremo. «Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo… da brividi!», ha scritto sui suoi profili social, da Instagram a X per mostrare su tutti i canali la sua disapprovazione.

Ma quale sarà il motivo di tanta contrarietà? Lo showman non ha mai nascosto che prendere parte a Sanremo implica molto lavoro, impegno, tempo e, inoltre, sa perfettamente che Amadeus riuscirebbe a convincerlo a partecipare alla sua sesta edizione in qualche veste speciale.

Non resta, quindi, che aspettare e vedere come andrà la quinta edizione di Sanremo per fare previsioni future.