Amadeus, la gaffe a "I soliti ignoti" : ecco cosa è successo

Gaffe di Amadeus a I Soliti Ignoti dove i numeri da record e lo share sempre alto. Durante la puntata del suo programma su Rai Uno, giovedì 14 aprile, il conduttore ha fatto un errore regalando ai telespettatori un momento spassoso e ironico. Presente alla scena pure Raoul Bova, che è stato l’ospite vip della serata. L’inciampo di Amadeus si è verificato nel corso dell’ultima fase dello show, quella dedicata al “Parente misterioso”. L'attore si è presentato al gioco conclusivo del programma con 18 mila euro (cifra che poi ha vinto ed è stata destinata alla beneficienza) e si è ritrovato a dover indovinare l’ignoto collegato ad Antonella, il parente misterioso appunto. Proprio nel corso della presentazione della donna, Amadeus ha commesso uno sbaglio, andando in tilt sulle parole «mamma-amante» e invertendole.

Mentre presentava la signora Antonella, quando è giunto il momento di escludere la metà delle identità, i non-figli della donna, il conduttore ha fatto confusione sulla parola “madre”, sostituita per sbaglio con il termine “amante”. «Antonella, 50 anni. Non è l’amante dell’ignoto numero…» ha detto Amadeus, colto da un lapsus. Pronta la reazione di Raul Bova: «Amante?! Ohohoh, poi ero io…». Dopo aver fatto mente locale, il conduttore si è scusato per poi lasciarsi andare a una fragorosa risata: «Scusi, non mi permetterei mai, pensavo a Diamante, l’ignoto del numero 5».

Oltre a questo siparietto, alla fine Bova è riuscito a risolvere tutti i misteri dell’identità. Così si è aggiudicato un montepremi pari a 18 mila euro. Decisiva la scelta sul “numero 8”, appunto il figlio della signora Antonella, un giovane ragazzo, che ha ricevuto non pochi apprezzamenti estetici su Twitter.