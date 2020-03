Canta “Con te partirò” con la voce maschile e femminile e vince America's Got Talent: il video incredibile

​Marcelito Pomoy vince America's Got Talent lasciando tutti a bocca aperta. Cantare come Andrea Bocelli non è da tutti, ma riprodurre fedelmente il duetto con Sarah Brightman sulle note di "Con te partirò" è ancora più incredibile. Marcelito ce l'ha fatta e, da vero e apprezzato talento, ha trionfato in televisione pochi giorni fa. Il video dell'esibizione del brano portato al successo dal tenore italiano sta facendo il giro del mondo e dei social.

Alle prime note, chiudendo gli occhi, chiunque ha pensato che a cantare fosse una donna. A calcare il palcoscenico però era Marcelito, che poco dopo si è esibito con un timbro maschile. Grande la sorpresa del pubblico e della giuria quando si è capito che l'artista era in grado di interpretare tutto il duetto da solo. Ognuna delle due voci è così interessante da essere degna di un contratto discografico a sé stante.

Marcelito, che nel 2011 ha vinto il Pilipinas Got Talent, il corrispettivo di AGT nelle Filippine, ha impressionato anche i giudici americani per la sua capacità di cantare con le voci maschile e femminile, eseguendo efficacemente una sorta di duetto con se stesso.



Ultimo aggiornamento: 6 Marzo, 15:57

