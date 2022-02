L'amica geniale 3, boom di ascolti su Rai1: share oltre il 20%, solo il Papa fa meglio

L'amica geniale torna su Rai 1 rispettando le attese: il terzo capitolo della serie nata dai romanzi di Elena Ferrante, con protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace - nei panni di Elena e Lila - totalizza, secondo i dati Auditel, il 20.6% di share, grazie agli oltre 4.650.000 spettatori tenuti incollati alla televisione.

Soltanto Papa Francesco a Che Tempo Che Fa su Rai 3 - share del 25.4% con un picco di 8,7 milioni e del 32,3% - ha strappato alla serie il primato della serata di ieri. I commenti dei fan sui social sono stati più che positivi: «Niente mi rende instabile come L'amica geniale. Mi basta leggere una parte del libro o vedere una scena in tv e mi viene la pelle d'oca», conferma una delle telespettatrici su Twitter.

I due episodi andati ieri in onda sulle frequenze di Rai 1 erano già stati messi online - in anteprima assoluta - su Rai play, dove sono ancora disponibili. La seconda puntata, con gli episodi 3 e 4, andrà in onda domenica 13 febbraio.