L'amica geniale 2, l'età della ribellione

Venerdì 21 Dicembre 2018, 11:00

Due giorni dopo la conclusione della prima stagione, con l'ennesimo record d'ascolti (6.804.000 telespettatori pari al 30% di share martedì sera su Rai 1), la saga televisiva de L'amica geniale guarda già al futuro e, per bocca del regista Saverio Costanzo, lascia intravedere la direzione che la serie-kolossal tratta dai romanzi di Elena Ferrante prenderà nella seconda stagione, «che inizieremo a girare a marzo anticipa Costanzo per un totale di sei mesi di riprese».Le sorprese saranno davvero tante. «La prossima spiega il regista sarà la stagione della trasformazione e della ribellione. Le due protagoniste, infatti, inizieranno a correre, cresceranno e si ribelleranno al grigiore del loro quartiere d'origine. Di conseguenza, anche lo stile visivo si adeguerà a questi cambiamenti: i colori saranno più netti e meno sfumati e i ritmi della narrazione diventeranno più veloci. Lila e Lenù prenderanno decisioni più autonome e passeranno all'azione in modo più concreto e deciso. Mi piace considerare la seconda stagione come un omaggio allo spirito di libertà della nouvelle vague francese degli anni Sessanta, che si ribellava al cinema dei decenni precedenti. E vorrei che l'evoluzione delle linee e dei colori, della narrazione e dei personaggi potessero restituire un senso di ribellione e di corsa verso il futuro. Gireremo di più in esterni, in luoghi autentici di Napoli, ma anche a Ischia, che sarà presente in due episodi. E ambienteremo una sequenza breve ma importante nella periferia partenopea, a San Giovanni a Teduccio. Naturalmente, però, il cuore del progetto resterà ancora il rione Luzzatti ricostruito nell'area industriale dismessa della ex Saint Gobain, vicino Caserta, dove accanto al gigantesco set già utilizzato per la prima stagione ne realizzeremo un altro che rappresenterà un altro quartiere popolare napoletano, il rione Ascarelli».