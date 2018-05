Domenica 27 Maggio 2018, 23:08 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 00:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un blocco pubblicitario decisamente troppo lungo ha messo in allarme i fan diE' successo pochi minuti fa quando la semifinale del talent disembrava non volesse più ricominciare.La padrona di casa, al rientro in studio visibilmente infastidita ha spiegato: "Forse a un certo punto non ci vedrete più".Prima di ripartire infatti, anche il led ha avuto dei problemi tecnici, la De Filippi ha spiegato: "E' saltato il collegamento, ed è andato un blocco pubblicitario lunghissimo per la gioia di Publitalia ( circa 8 minuti ndr.) nel caso non dovessimo vederci più, ce ne andremo a casa - poi scusandosi con gli ospiti e con la Loren in particolare - Una volta questa trasmissione era registrata non avevamo di questi problemi".