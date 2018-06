Lunedì 4 Giugno 2018, 06:41 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 06:41

Irama, Lauren, Einar e Carmen sono i quattro finalisti della 17ma edizione di Amici di Maria De Filippi. A dire addio al sogno di conquistare la maglia nera, a un passo dalla finale che si svolgerà lunedì 11 giugno, è la cantante maltese Emma Muscat.Nella semifinale di domenica sera, i ragazzi sono tornati finalmente protagonisti del programma che ha lasciato poco spazio agli ospiti - se non per cantare insieme ai suoi pupilli - o ai siparietti divertenti, oer valorizzare al meglio i cinque talenti in gara. E' una semifinale tutti contro tutti, divisa in cinque fasi dove a giudicare gli alunni del scuola sono a turno i professori e il televoto. Tutti i cantanti in gara hanno un disco in uscita, mentre Lauren, oltre ad essere la vincitrice della categoria danza, è stata invitata da Maria De Filippi ad entrare a far parte del corpo di ballo dei professionisti del talent.