Amici 18, dopo Ricky Martin Maria De Filippi si scatena in pista con John Travolta

Venerdì 26 Aprile 2019, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 16:03

Dopo il ballo scatenato con Ricky Martin, Maria De Filippi ci ha preso gusto. Nella quinta puntata di Amici 18 in onda domani sera su canale 5, la padrona di casa si scatenerà in pista con John Travolta. Tra gli ospiti di domani il cantautore vincitore di Amici 17 Irama e Arisa.Una nuova stella ballerà sabato sera con Maria De Filippi nella quinta puntata di Amici 18. I ragazzi a loro insaputa, devono affrontare una prova di ballo proibitiva insieme a un’icona del cinema internazionale: lo straordinario attore, cantante e ballerino John Travolta e asorpresa anche Maria De FIlippi si scatenerà in pista con lui. Come anticipato nella puntata di domani Ricky Martin non ci sarà per impegni legati alla sua fondazione di beneficenza Ricky Martin Foundation.La situazione tra le due squadre è di parità:Quattro talenti della squadra Blu: Tish, Alberto che resta sempre il favorito dei bookmaker a 1,85 su Stanleybet.it, Valentina e Vincenzo. Quattro i talenti della squadra Bianca: Giordana, Mameli, Rafael e Umberto.Due voci e volti amatissimi della musica Italiana duettano con i cantanti delle due squadre: il cantautore vincitore di Amici 17 Irama e la talentuosissima Arisa.Il giudice Bertè anche questa settimana mette alla prova i ragazzi del talent chiedendo alla produzione che entrambe le manche di gara siano giudicate esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto.