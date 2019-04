Amici 18, Loredana Bertè ancora contro Vincenzo: «Parla quanto ti pare, non me ne frega un c***o»

Domenica 28 Aprile 2019, 07:19 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 07:30

Dopo essere stata accusata di bullismo da Ricky Martin la scorsa settimana, Loredana Bertè ci ricasca e si scaglia ancora contro Vincenzo. Nel serale di Amici 18, la Bertè accusa il ballerino della squadra bianca di essere troppo arrogante, all'ennesima replica la cantante ribatte: «Parla quanto ti pare, non me ne frega un c**o».Loredana Bertè si scalgia ancora contro Vincenzo: «Parla quanto ti pare, non me ne frega un c**o». Anche nella quinta puntata di Amici 18 sono proseguite le polemiche tra Loredana Bertè e il ballerino Vinncenzo. Già prima del serale, Loredana aveva detto di Vincenzo in un comunicato: «quello che io ho fatto con te è darti consigli. Ma qualunque cosa io ti abbia detto è stata presa come “lesa maestà”, hai preso i miei consigli come pietre scagliate. Invece i consigli servono a riflettere per poi progredire. Allora io a te non dico più niente, non commento e nemmeno perderò il mio tempo nel darti una sfida. Tanto a te un giudice non serve a niente».Ed effettivamente sabato sera per Vincenzo non c'è stata nessuna sfida assegnata dal giudice unico, il ballerino ha replicato dicendo che la Bertè non è nè versatile nè competente e non dovrebbe permettersi di giudicare. La Celentano dà ragione a Vincenzo. Accuse che non sono andate giù alla Bertè che inizialmente si chiude in «silenzio stampa», ma alle nuove accuse di Vincenzo la Bertè sbotta: «Parla quanto ti pare, non me ne frega un c**o»