E in questa puntata gli eliminati sono... i Direttori Artistici #Amici18 😅 — Luca (@lucadianasite) 4 maggio 2019

CIOÈ MARIA FAMMI CAPIRE SABATO SCORSO FINO ALLE DUE STÒ SABATO CHIUDI PRIMA DELL'UNA E MANDI VIA VITTORIO E RICKY E FAI STARE MAMELI IN ANSIA UN'ALTRA SETTIMANA, IO#amici18 pic.twitter.com/wx5xJ1m6Nd — MARIA👧 (@Maria25760009) 4 maggio 2019

Ma il senso di eliminare i direttori artistici a questo punto della gara?

Maria che per caso non potevi permetterti il contratto full time con Ricky e quindi hai fatto il part time?#Amici18 — S (@justatfa) 4 maggio 2019

Colpo di scena, anzichè eliminare i concorrenti Maria elimina i direttori artistici. Qualcuno mi spiega cosa sto guardando? #Amici18 pic.twitter.com/AzhkVk7I1o — Susanna_92 (@susannadallapo1) 4 maggio 2019

Domenica 5 Maggio 2019, 01:10 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 07:30

Finale a sorpresa nella sesta puntata di Amici 18. Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma: «Ora dovete camminare da soli». La squadra bianca e quella blu non avranno più il supporto dei loro direttori artistici, una scelta che ha stupito tutti.Al termine della sesta puntata Maria De Filippi ha mostrato un video di ringraziamento dedicata ai due direttori artistici, Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il programma: «Ora dovete camminare da soli», dice Maria ai ragazzi. «Mi avete fatto sentire a casa - dice Grigolo - la vostra vittoria è là fuori e non è qua».Un finale a sorpresa che ha stupito tutti e che crea ulteriore confusione nel pubblico, perchè è l'ennesimo cambio del regolamento del programma. Tra l'altro non c’è stato nessun eliminato perchè durante la sfida finale tra Umberto Gaudino e Mameli, Giuliano Peparini è intervenuto per chiedere di sospendere tutto fino alla prossima settimana a causa degli evidenti problemi del ballerino. I professori e Loredana Bertè accettano.