Amici 19, Alessandra Celentano contro gli altri giudici: «Siete incompententi»

Alessandra Celentano contro gli altri giudici di Amici 19. «Siete incompetenti», ha tuonato la maestra di ballo dopo i complimenti di alcuni giudici come Vanessa Incontrada all'esibizione del ballerino Valentin. Che secondo lei invece è «sempre uguale nei passi, espressioni e dinamiche». Poi, la Celentano ha cercato di smussare la polemica precisando che non si trattava di un'offesa: «Non sto dicendo che Valentin non è bravo». Ma per gli altri, tipo il coreografo Mattia Cannito «Valentin è stato impeccabile, tu in quanto giudice non dovresti anteporre il tuo gusto personale al resto».

