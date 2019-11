Amici 19, anticipazioni terza puntata: al via le sfide esterne, si riducono i banchi

Amici 19

Ultimo aggiornamento: 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna sabato l'appuntamento pomeridiano con la scuola di Maria De Filippi . Al via le sfide esterne per gli allievi della scuola, e scopriremo chi dei quattro cantanti Gaia, Jacopo, Nicolo’ - frontman de I Nico - e Skioffi dovrà dimostrare il proprio talento per mantenere il banco.La commissione disabato pomeriggio sarà chiama a decidere se accettare o meno la proposta fatta da Martina durante lo scorso daytime, ovvero andare in sfida al posto di Nicolò.Ma le sfide esterne non sono le uniche insidie che gli allievi devono affrontare: il corpo docente come annunciato dalla De Filippi è infatti chiamato a scegliere entro tre puntate il numero degli allievi che da diciotto deve passare a sedici. E a proposito di sfide la maglia rossa per gli alunni di Amici è sempre in agguato: prosegue la sfida a squadre, chi perde dovrà indossarla la prossima settimana.