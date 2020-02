Amici 19, Carlo Conti e Maria De Filippi rivali per tre venerdì: «Non sono felice, Carlo è come un fratello». La conferenza stampa di presentazione del serale di Amici 19 è stata l'occasione per Maria de Filippi di fare chiarezza sul suo rapporto con Carlo Conti che sarà suo diretto concorrente con la Corrida per tre venerdì (Al termine di C'è Posta per te Amici 19 torna al sabato).

Amici19 andrà in onda ​per tre venerdì consecutivi e avrà come diretta concorrente La Corrida di Carlo Conti, questo anche perchè il programma di Maria de Filippi parte con oltre un mese e mezzo d'anticipo rispetto al previsto. Durante la conferenza stampa di presentazione del serale Maria de Filippi ha mostrato un video stile le Iene di un faccia a faccia con il suo amico Carlo Conti proprio per sedare ogni polemica «Non c'è nessuna competizione con Carlo, mai sognato che ci fosse. Non sono felice di andare in onda nella sua stessa serata, ma capita, anche se solo per tre puntate. Gli ascolti? Chi se ne frega! Per me Carlo è come un fratello».

