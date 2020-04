Amici 19, Francesca Tocca e lo sfogo social: «Mi avete rotto le scatole. Anzi, mi avete rotto il c...o»

Amici 19 è finto e nonostante l’emergenza coronavirus è andato avanti e ha incoronato Gaia Gozzi come vincitrice della scuola televisiva per artisti condotta da Maria De Filippi. L’edizione di quest’anno però non si è portata dietro poche polemiche, come quelle che hanno investito il ballerino Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca .



Una love story nata in sala prove e che in molti sospettavano, dati anche i numerosi indizi sul social. Valentin si è poi ritirato dal programma durante il terzo serale fra le polemiche e, una volta uscito, ha raccontato della relazione con dovizia di particolari. Da quanto detto poi artefice della fine della love story sarebbe stato proprio lui, per non cagionare altre sofferenze, dato che Francesca è ancora sposata con Raimondo Todaro, anche se i due sarebbero in crisi ormai da diverso tempo.



La curiosità di spettatori del programma e follower sulla rete naturalmente non deve essere stata poca dato che Francesca, che sull’argomento ha mantenuto sempre un basso profilo, è esplosa su Instagram. Dal suo account infatti, nelle stories, ha postato una frase che sembra mettere una pietra tombale sulle richieste di particolari: “Eh basta…. – ha scritto sul social – Mi avete un po’ rotto le scatole, anzi mi avete rotto il cazz*, le scatole non rendono tanto l’idea. Buonasera”.



