Amici 19, Gaia Gozzi dopo la vittoria: «Era la mia ultima chance»

Durante la finale, per la prima volta senza pubblico in studio a causa dell’emergenza coronavirus, la cantante Gaia Gozzi battendo il ballerino Javier ha conquistato la vittoria di “Amici 19” (con il 53% dei voti e un premio di 150mila euro) talent condotto da Maria De Filippi.

Una grande soddisfazione, tanto per vittoria quanto per il suo album, “Genesi”, che sta andando bene, dopo aver ottenuto quattro anni fa la finale e il secondo posto a “XFactor”: “Credo che sia più una rivincita emotiva che discografica – ha raccontato in un’intervista a “La Stampa” - Dopo XFactor ho iniziato a trovare la mia identità (..) Grazie al talent però ho capito che il canto doveva essere un lavoro, non una passione passeggera”.



La musica in fondo l’ha sempre accompagnata: “Anche quando cantavo davanti allo specchio del bagno, non ho mai avuto il pensiero di rinunciare alla musica. La forza l’ho cercata dentro e certo, ci sono momenti difficili, ma non mi sono mai fermata. La paura è nata quando sono entrata ad “Amici”, poteva essere la mia ultima chance”.



