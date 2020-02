Amici 19, Loredana Bertè asfalta i cantanti: «Piatti e stonati», e i social già l'adorano

Amici 19, Loredana Bertè asfalta i cantanti: «Piatti e stonati». I social già l'adorano. Sempre sia lodata Loredana Bertè. In veste di giudice qusta volta non più unico del talent di Maria De Filippi sta facendo sentire tutta la sua presenza. Durante la prima puntata di Amici19 non ha risparmiato nessun cantante.

Loredana Bertè è un formissima. Insieme a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada è uno dei giudici del serale di Amici 19. Durante la prima puntata del serale non ha risparmiato nessuna esibizione. A Gaia Gozzi, ex XFactor 10 ha dato un consiglio: «Togliti la maschera. Tu ti preoccupi di essere cool, invece di essere vera». Francesco Bertoli - che si è salvato dall'eliminazione - ha detto: «Per ora non mi è arrivata un’emozione particolare, per me sei scolastico e piatto». Con Martina, che è stata eliminata, è stata davvero dura: «Hai stonato! Invece che lamentarti in sala prove come fai sempre, impegnati. A rappare non ci hai neanche provato». Giudizi dure è vero ma molto pertineti che riscontrano un grande apprezzamento sui social che applaudono al suo ritorno.



Loredana Berté: "Hai stonato e basta, e poi stai sempre a lamentarti!" FINALMENTE E' TORNATA LA NOSTRA GIUDICE PREFERITA! #Amici19 pic.twitter.com/RIJnVmaJYx — Sid Apple (@AppleQuiSid) February 28, 2020

Propongo nuovamente Loredana Bertè giurato unico. Brava, competente, onesta e mi ha seguito tutte le beghe dei ragazzi dai casting a oggi. #Amici19 pic.twitter.com/aceJUJsjNw — Carlo Maria Righetto (@carlomrighetto) February 28, 2020

Io cambierei il titolo del programma: da #Amici19 a "Loredana Berté asfalta tutti". — Massimiliano (@BigMaxOfficial) February 28, 2020

Loredana Bertè che dice a Gaia che ha maschere AHAHAHAHAHAHA

Loredana si vede che non hai seguito il programma perché Gaia è una dei pochi senza filtri.#Amici19 — 🍹🐧 (@isoledipinte) February 28, 2020

Ultimo aggiornamento: 29 Febbraio, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA