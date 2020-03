Amici 19, Alessia Marcuzzi: «Sono stata chiusa 18 giorni, ero in una specie di quarantena»

Amici 19, diretta quarta puntata. Alessia Marcuzzi giudice speciale: «Sono stata chiusa quasi diciotto giorni, ero in una specie di quarantena» . Il talent show di Maria De Filippi non ha il pubblico in studio e non è prevista la presenza di alcun ospite impegnato nei duetti con gli allievi del talent show.

Anche questa settimana Loredana Bertè non può essere a Roma nello studio di Amici 19, perchè bloccata a Milano, a sostituirla Alessia Marcuzzi. Prima uscita in tv per la Marcuzzi, legata professionalmente a Maria de Filippi dopo aver presentato temptation Island Vip. La Marcuzzi nel salutare tutti ha rivelato che oggi è il suo primo vero giorno di uscita dopo la quarantena a seguito del caso di positività al Coronavirus a Le Iene.«Sono stata chiusa quasi diciotto giorni. Sono stata in una specie di quarantena, siete le prime persone che vedo oggi. Sono uscita di casa, ho preso la macchina e sono venuta qui sola, è tutto molto strano, ma sono felice di essere qui».

