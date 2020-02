Amici 19, Nicolai provoca l'insegnante Steffens: «Da quanto stai in Italia? Perché non parli italiano?»

Ultimo aggiornamento: 19:54

concorrente di, attacca il suo insegnante di danza. Il ballerino, che sarà al serale del programma, è stato protagonista di una scena che non è piaciuta ai fan del programma e non solo e che in queste ore è diventata virale sui social.Nicolai ha avuto un battibecco con Timor Steffens, insegnante di danza che si rivolge ai suoi alunni esclusivamente in inglese. Proprio mentre il maestro stava esprimento il suo parere l'alunno lo ha interrotto chiedondogli in modo piuttosto sfrontato e per alcuni aspetti arrogante: «Da quanto tempo sei in Italia?», Steffens inizialmente sembra non capire, poi Nicolai incalza: «E allora perché non parli italiano?». Un modo di fare che non è piaciuto né al pubblico, né agli insegnanti, né a Maria che lo ha subito ripreso.Sulla pagina Instagram è arrivata anche la risposta di Timor, che in quei momenti è rimasto sbalordito senza riuscire di fatto a replicare. «Avrei voluto dire tante cose al ragazzo che oggi mi ha attaccato, credetemi. Ma poi ho preferito, come insegnante e soprattutto come uomo, di non mancare a lui di rispetto, di cercare di ascoltarlo e capire il suo punto di vista e di essere maturo nel farlo. Perché cerco sempre di tenere a mente che la conoscenza rende le persone umili, mentre l'ignoranza le rende arroganti. Il talento da solo non conta nulla e c'è del lavoro da fare, perché il ragazzo deve capire come comportarsi e come gestire le sue parole quando parla con gli altri, non solo con me. Sarebbe un peccato se il suo talento venisse messo in ombra dal suo atteggiamento immaturo, ignorante e cattivo».La partenza per Nicolai non sembra delle migliori. Ultimo arrivato nel programma ha conquistato presto la maglia per il serale. 24enne nato in Uraina e cresciuto in Argentina inizia a praticare danza classica a 11 anni.