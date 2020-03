Amici 19, è scontro tra Timor Steffens e Nicolai: «Sei troppo arrogante». In un'atmosfera surreale con lo studio senza pubblico, la seconda puntata di Amici 19 si apre con lo scontro tra il maestro di ballo e due suoi allievi Nicolai e Javier. Particolarmente duro il confronto con Nicolai.

Nicolai e Javier hanno saltato la lezione di ballo del mattino preferendo restare a dormire. Atteggiamento questo che ha costretto Timor Steffen a chiedere un provvedimento per entrambi anche se in misura diversa. Maria De Filippi nella seconda puntata del serale di Amici 19 ha comunicato la decisione ai ragazzi. Nicolai ha saltato ben tre lezioni quindi non potrà esibirsi questa sera ma cercare solo di salvarsi. Javier ha salto solo una lezione quindi potrà esibirsi a partire dal secondo girone. Punizione che però non viene accettata da Nicolai «Non mi sembra giusto. Non capisco Javier ha insultato pure la scuola tempo fa e io devo essere punito così», è scontro con Timor che ribatte: «Sei troppo arrogante, credi di essere chissà chi!». Nicola non arretra di un passo: «Io devo difendermi da persone come lei, una cattiva persona se fa così».

Ultimo aggiornamento: 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA