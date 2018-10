Amici 2018: Timor Steffens è il nuovo prof di ballo, Garrison non ci sarà

Lunedì 15 Ottobre 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 16:40

Mancano solo 2 settimane all’inizio della nuova edizione di. Dopo l’annuncio di Lorella Boccia e approda come supporter, al fianco dialla conduzione del day time, arriva una news entry tra i prof di ballo:non fa più parte del corpo docentiDalsuldiriapre i battenti con i casting per la selezione dei talenti che formeranno la classe della scuola dello spettacolo piu’ longeva e seguita della Tv. Tra i prof di ballo insieme a Veronica Peparini, Alessandra Celentano arriva un grande ballerino e coreografo conosciuto in tutto il mondo: Timor Steffens, che il pubblico italiano conosce per averlo visto tra i giudici della prima edizione di. Olandese, classe 1987, ha collaborato tra gli altri con artisti del calibro di Madonna, Beyoncé, Whitney Houston, Rihanna, Chris Brown e Michael Jackson ed e’ stato ingaggiato da Christina Aguilera per film “Burlesque”. Garrison, storico ballerino e amico di Maria De Filippi non farà parte del corpo docenti classico, ma non è escluso che avrà un ruolo speciale all'interno del programma.Cambio di guardia anche per i prof di canto . Per ora sappiamo che ci sarannoi e un terzo componente ancora sconosciuto. Non rivedremo più Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci.