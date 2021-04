Amici 2021, Celentano contro la Cuccarini: «La sfida non è equa». E Alessandro spacca una sedia

Amici 2021, Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini. La Celentano ha polemizzato ancora una volta con Lorella Cuccarini. Stavolta la querelle ha riguardato la coreografia della sfida tra Alessandro Cavallo e Serena Marchese: «Penso che questa sia una coreografia che mette in risalto le qualità di Alessandro ma mette in difficoltà Serena. Questa è una coreografia molto energica, molto forte e Serena è un altro tipo di ballerina. La fautrice dell’equità non è assolutamente equa. Sarebbe meglio dichiararlo».

Ha protestato Arisa: «Ma da quale punto di vista? Credi che sia una coreografia troppo maschile?». E la maestra Celentano ha spiegato: «Non è un tipo di coreografia che mette a proprio agio Serena quindi non è un guanto di sfida equo. Serena è una ballerina armoniosa ed elegante, non è adatta a questo tipo di coreografia».

Il palco della sesta puntata del Serale di tinge di rosso per il GUANTO DI SFIDA tra Alessandro e Serena lanciato dalla prof Lorella Cuccarini! Voi a chi dareste il punto? #Amici20 pic.twitter.com/H6yiRzSoaV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 24, 2021

Nella performance, poi, Alessandro Cavallo ha avuto un piccolo inconveniente. Il ballerino, nel corso della sfida contro Serena, allieva di Alessandra Celentano, si è esibito sulle note di “When a man loves a woman”, in una coreografia particolarmente intensa montata dalla ballerina Elena D’Amario. Ma forse proprio l’intensità dell’esibizione ha spinto il ballerino a rompere (involontariamente) con un calcio la sedia utilizzata sul palco per ballare. Il commento divertito di Maria De Filippi è stato: «Non era previsto»