Amici 2021,Anna Pettinelli contro Inder: «Sulla disciplina non transigo, ti butto fuori dalla scuola»

Ad Amici 2021 fra Anna Pettinelli e Inder scoppia una dura lite. L’insegnate di Amici Anna Pettinelli ha infatti ripreso duramente il suo allievo Inder per il suo modo di comportarsi e le numerose infrazioni commesse: «Sulla disciplina non transigo. Ti butto fuori dalla scuola».

APPROFONDIMENTI SCONTRO TOTALE LDA, maglia di Amici sospesa per il figlio di Gigi D'Alessio. Il... TRIBUTO Amici 2021, la prima puntata con omaggio a Michele Merlo. Il cantante... CUPIDO Maria De Filippi celebra il matrimonio di un suo collaboratore con il...

Amici 2021, scoppia la lite fra Anna Pettinelli e Inder

Ad Amici 2021 lo scontro fra Anna Pettinelli e il cantautore Inder. L’insegnate l’ha infatti rimproverato per il suo modo di comportarsi, poco rispettoso delle regole: «In due settimane – ha spiegato infuriata Anna Pettinelli al suo allievo - sei stato capace di fare 17 infrazioni al cellulare, 4 ritardi e saltato 2 lezioni. Se hai un appuntamento vuol dire che ci sono delle persone che ti aspettano e se tu non ti presenti a lezione, significa che stai togliendo il posto ad un altro ragazzo, che invece ha voglia di essere qui e di applicarsi».

Anna Pettinelli (Instagram)

Inder cerca di scusarsi e la assicura di voler restare nella scuola di Maria De Filippi, ma proprio la sua risposta ha fatto arrabbiare ancor di più la Pettinelli, che alla fine gli ha anche sequestrato il cellulare: «Se non vuoi stare qui, io ho un’arma che si chiama sostituzione e vuol dire che domani potresti non fare più parte della scuola. Non mi prendere per il cul*, sulla disciplina non transigo. Mi devi dire che cavolo avevi da fare per non presentarti a lezione. E’ una questione di rispetto del lavoro degli altri».