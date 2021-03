Amici 2021, polemica sul pubblico in studio. Lucio Presta a Franceschini: «Il problema era Sanremo?»

Dopo l'esordio boom della nuova edizione serale di "Amici" su Canale 5, Lucio Presta, agente di Amadeus, polemizza con il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in un tweet dove posta un video della trasmissione di Canale 5 con il pubblico (con mascherine e pannelli di plexiglass tra un posto e l'altro): «Zona rossa in tutta Italia, Sanremo fatto totalmente senza pubblico, ministro Dario Franceschini cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo. Felice per Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali dato nulla?», scrive Presta su Twitter.

APPROFONDIMENTI RECORD Amici di Maria de Filippi, boom di ascolti: oltre 6 milioni di... CAPOLINEA Amici 2021, Esa abbandona il reality: la reazione all'interno... SI LITIGA SUBITO Amici 20, guerra tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini:...

Zona rossa in tutta Italia, sanremo fatto totalmente senza pubblico, ministro @dariofrance cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo. Felice per #Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali dato nulla? pic.twitter.com/At9VUahqVE — ellepi_one (@PrestaLucio) March 21, 2021

Ultimo aggiornamento: 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA