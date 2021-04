Amici 20, Veronica Peparini fa ballare la figlia Olivia ed emoziona tutti: De Martino in lacrime

Tale madre tale figlia. La figlia di Veronica Peparini, di soli 9 anni, ha ballato in un quadro della mamma insieme alla ballerina Giuia Stabile, rubandole per un attimo la scena ad Amici.

Olivia è la figlia di Veronica Peparini, maestra di Amici 20, che nella puntata andata in onda sabato 17 aprile, si è esibita in coppia con Giulia Stabile emozionando tutti. Il quadro ideato dalla maestra doveva rappresentare il fanciullo che è in ognuno di noi e nel presentare la coreografia ha detto: «E' la parte migliore di me». Durante l'esibizione giudici in lacrime e ovviamente anche la mamma Veronica Peparini. In particolare Stash, che è diventato da poco papà e Stefano De Martino che ha detto: «Veronica ma come fai? Io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare su un'ambulanza». «Sei stata molto brava» la ringrazia congedandola Maria de Filippi.

