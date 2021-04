Amici 20, Loredana Bertè mostra che sta cantando in playback: «Non voglio prendere in giro nessuno»

«Io non prendo in giro il mio pubblico». Durante il serale di Amici 20, Loredana Bertè ha preso l'asta del microfono e l'ha sollevata sulla testa mostrando di cantare in playback, un gesto volutamente provocatorio che è stato sottolineato dalla cantante stessa. Al termine del brano ha chiesto alla conduttrice Maria De Filippi se avesse notato qualcosa, e lei ha confermato.

Loredana Bertè ha poi spiegato su Twitter: «Ho fatto vedere che era sfacciatamente un playback perché quando si fanno promozioni, il pubblico a casa è troppo giovane non lo sa, si deve fare così, io non voglio prendere in giro nessuno, tantomeno loro».

Le promozioni preferisco da sempre farle in playback perchè voglio che il sound del pezzo arrivi al pubblico come lo ascolteranno in radio e spesso l’ho ”rivendicato” perchè non voglio prendere in giro il mio pubblico!

💙🦋👠@AmiciUfficiale#Amici20 #FigliaDi #FigliaDiLoredana — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) April 17, 2021

Nella puntata di sabato 17 aprile, la cantante dalla chioma turchina ha presentato sul palco il suo ultimo grande successo “Figlia di…”, singolo uscito il 3 marzo e che su Spotify ha oltre un milione di ascolti. Settantuno anni a settembre, la cantante si è esibita con gambe splendide e ben in vista, chioma turchese e fluente e grinta da vendere.