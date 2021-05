Amici 20, Tancredi dopo l'eliminazione: «Tra Covid e piano b volevo abbandonare, ma mio padre...»

Tancredi Cantù Rajnoldi è stato eliminato da “Amici 20” a un soffio dalla fase finale. Tancredi, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” si dice comunque molto felice del cammino percorso e dell’esperienza fatta: “Prima del talent – ha spiegato - mi ero esibito due volte in vita mia, prima in un locale con le casse che fischiavano, poi in un saggio dove c’erano anche i miei genitori. Sono entrato ad “Amici” ed è stato adrenalina pura…”.

