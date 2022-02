Amici 21, dopo l'abbandono del talent Mattia Zenzola aggiorna i fan: «Ora mi tocca stare a riposo»

Dopo aver lasciato Amici 21, Mattia Zenzola è tornato sui social. In primis, ha fatto un lungo messaggio su Instagram, ma da ieri sera sta circolando anche un suo video in cui Mattia parla ai fan, specificando che non avrebbe mai voluto registrare un video simile perchè aspirava al Serale di Amici 21. Raimondo Todaro gli ha già detto che ha un banco assicurato per la prossima edizione. Ma per Mattia non sarà lo stesso: in questa edizione aveva trovato un amico vero, Christian Stefanelli.

APPROFONDIMENTI ADDIO INASPETTATO Amici 21, Mattia Zenzola lascia la scuola in lacrime. La promessa di... LA CONFESSIONE Natalia Titova e l’addio ad “Amici”: «Ecco... ALLERTA COVID Amici, ballerini positivi al Covid: allerta contagi in casetta, salta...

https://t.co/RSdPXVSJ4x

Se ti va passa a vedere il mio video su Tik Tok, buonanotte ti voglio tanto bene 😘🤍🤍🤍 pic.twitter.com/ItTGUhiWIR — Shirin05 (@Shirin25413542) February 11, 2022

Fiumi di lacrime nei saluti finali, scene che hanno commosso il pubblico di Amici 21. La loro amicizia era, anzi è amata da tantissimi e vedere l’uno senza l’altro nella scuola non sarà la stessa cosa. Nel video, riportato da Amici News su Twitter, Mattia è dispiaciuto per l’uscita da Amici. Ha spiegato di averci messo tutto sé stesso per provare a superare l’infortunio al piede. Non ce l’ha fatta: «Il dolore è stato più forte di me stavolta». Ha fatto questo video perché teneva molto a ringraziare i suoi fan, tutti coloro che lo hanno supportato dal primo giorno e sono davvero tanti.

Su Instagram, invece, Mattia racconta: «Ora mi tocca stare a riposo, curarmi per cercare di tornare il prima possibile a ballare. Tornare più forte di prima”. Ieri ha postato una storia su Instagram in cui era in treno e stava tornando a casa. Non è stato semplice, però, la prima notte fuori dalla casetta. Su Twitter infatti ha scritto: “Sarà difficile riuscire a dormire, però ci proverò…». E ancora: «Il mio percorso quest’anno ad amici finisce qua, ho provato con tutte le mie forze a combattere un destino avverso che mi ha giocato un brutto scherzo, proprio quando il sogno della mia vita si era realizzato… Un salto sbagliato, un piede messo male durante la caduta e tutta la sofferenza fisica e psichica che ne è seguita».

Stamattina, ha pubblicato anche una storia Instagram del suo ritorno a casa dopo Amici 21: ad attenderlo, i suoi due amati cagnolini. «I miei piccoli. Quanto mi siete mancati» ha scritto.