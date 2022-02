Amici 21, Alessandra Celentano attacca Garrison: «Non è accettabile. Non fare la figura dell’ignorante»

Una nuova polemica infiamma il pomeriggio di Amici 21. Dopo la controversa performance di Serena, che aveva scatenato la reazione di Alessandra Celentano, la maestra di Canale 5 torna sul piede di guerra. Stavolta al centro della querelle finisce Garrison, colpevole di avere dato un voto troppo basso alla performance di Carola Puddu.

APPROFONDIMENTI LO SFOGO Amici 21, LDA in lacrime per il paragone con il papà Gigi... LA LITE Amici 21, Alessandra Celentano si scontra con Veronica Peparini, poi... LA CICOGNA Amici 21, i ballerini professionisti Marcello Sacchetta e Giulia...

Durante la puntata di Amici 21 di ieri, incentrata su una sfida tra quattro ballerini, si è esibita anche Carola Puddu che per l'occasione ha portato una coreografia di danza classica, posizionandosi penultima. Alla luce di questo risultato, Alessandra Celentano ha chiesto subito ai giudici di palesare i propri voti, per capire chi avesse dato una valutazione così bassa alla ragazza. Giocare con le carte scoperte le ha consentito di scoprire che il giudizio più severo era stato del maestro Garrison.

L'insegnante ha scoperto infatti che il collega ha valutato la performance di Carola 6+ e la cosa non l'è piaciuta affatto. Non è la prima volta che i due maestri si trovano in disaccordo, ma stavolta i toni della discussione si sono alzati immediatamente.

«Questo è inaccettabile. Non posso accettare un voto così», ha esordito la maestra, a cui di solito vengono imputati i voti più bassi del talent. «È ridicolo vedere Carola penultima per colpa tua». Dal suo canto, Garrison ha tentato di giustificarsi spiegando di aver trovato la coreografia della ballerina molto minimal e di non riuscire ad apprezzare la sua tecnica, ritenuta sbagliata. Motivazioni che non hanno convinto né la Celentano né Maria De Filippi, che si è unita alla protesta della maestra per capire le ragioni di un voto così basso da parte di Garrison. «Non fare la figura dell’ignorante. Vedere Carola penultima per colpa tua è una vergogna. Non è accettabile», ha dichiarato Alessandra Celentano. Prima di aggiungere: «Secondo me tu ce l’hai con la danza classica».

La polemica è proseguita anche sui social, dove poche ore fa Alessandra Celentano è tornata sull'episodio e, pur senza fare il nome del collega, si è riferita alla polemica con Garrison. «La vita privata e l'amicizia non dovrebbero avere nulla a che fare con la professione. Quando si lavora con un amico, in sala o in qualsiasi altro posto, è importante rimanere solo ed esclusivamente professionisti. Nulla deve incidere o influenzare il lavoro, tutto deve rimane fuori, comprese le preoccupazioni ed i problemi».

«La sala di danza è sacra – ha aggiunto l'insegnate di danza –. Il talento va riconosciuto e premiato e non si può, per qualsiasi altro motivo, non vedere i problemi e non affrontarli. Quando si parla di alti livelli la selezione è spietata e per i miei allievi la mira deve essere la cima della montagna!». Insomma, nessuno osi frapporsi tra lei e i suoi allievi.