Amici 21, i ballerini professionisti Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli aspettano un bambino. L'annuncio in studio

La famiglia di Amici si allarga. Il ballerino professionista Marcello Sacchetta diventerà presto padre: la sua compagna Giulia Pauselli è incinta. Ad annunciarlo sono stati loro stessi durante la puntata andata in onda oggi. La rivelazione è arrivata da Maria De Filippi, che ha accolto in studio Marcello per giudicare una gara di tecnica tra ballerini. Appena il coreografo ha raggiunto la postazione di giudice, Maria lo ha chiamato «papà».

Marcello si è emozionato molto, i suoi occhi sono diventati subito lucidi ed era ben visibile la felicità sul suo viso. E tutti erano felicissimi per lui, appena tutti sono riusciti a fare due più due. «Sei felice?», gli ha chiesto Maria per farlo sbloccare. Lui ha confermato e così Maria ha continuato: «È tanto bello, so quanto ci tenessi». Marcello ha annuito, poi ha chiesto scusa perché non riusciva a parlare. Dopo le scuse, Sacchetta ha urlato al pubblico: «Divento papà!». Maria ha annunciato che Giulia Pauselli ballerà anche incinta, non vuole fermarsi per il momento. Marcello lo sapeva già, Giulia glielo aveva detto. A questo punto sono arrivate le bellissime parole di Marcello Sacchetta su Giulia incinta: «Per me è una grande dimostrazione. Sarà lo spettacolo più bello che possa mai vedere».