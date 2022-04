Amici 21, diretta del 30 aprile: Albe e Nunzio al ballottaggio finale. Alessandra Celentano scatenata

Amici 21, diretta del 30 aprile: super ospite Ghali. Ecco chi sarà eliminato questa sera. Il conto alla rovescia è iniziato si avvicina la finale. Sono rimasti in otto gli allievi in corsa per la vittoria, e questa sera durante la puntata che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, scoprire chi dovrà lasciare per sempre la scuola più amata d'Italia.

AMICI 21 - LA DIRETTA DELLA PUNTATA DI SABATO 30 APRILE

Lo so, Lui è stato bravo e io sono felice, non potevo chiedere di più. Mi mancheranno tutti, siete stati davvero speciali. Devo ringraziare in primis Raimondo perchè io gliene ho dette di tutti i colori e con me si è comportato da signore. Lo reputo come un fratello e un padre. Poi ringrazio i ragazzi che sono qui, mi avete fatto sentire a casa, e voi sapere quanto è importante la famiglia. Non c'è una persona che mi sta antipatica. Sissi sei stata la mia migliore amica qui dentro. Alex è quello che mi vuole bene di più ma non me lo dimostri (lo prende in giro). Con Serena scherzo sempre quando le dico che ha avuto l'onore di ballare con me, ma sei davvero una ballerina fortissima. E' un orgoglio uscire stasera, ognuno è fenomeno nella sua parte. Amici a settembre è la sconfitta più grande della mia vita ma ad oggi è la vittoria più bella di tutte e poi devo ringrziare te Maria perchè ti sei preso cra di me solo come mamma e nonna fanno,. Ti preoccupavi quando stavo mle, sei stata una mamma, ti voglio bene. Celentano per ultima ma non per importanza, oltre ad essere una bellissima odnna è una grande maestra e professionista, lei ha avuto il merito di mettere Nunzio in competizione con me stesso. Ho fatto di tutto, la porterò per sempre nel mio cuore, se ho superato la Celentano posso superare tutto

00.34 Maria chiede se vogliono conoscere subito il verdetto o frasi rassicuranti: «Ho sentito parlare Abe con Serena e Nunzio, siete entrambi soddisfatti, questo significa che vi è chiaro che questo sia un programma tv e che ogni settimana ne esce uno. E' il meccanismo del programma che porta ad una finale, e questo mi fa piacere perchè nessuno deve pensare di sucire di qui perchè vale di me di chi resta. Detto questo, questa sera Nunzio non ce l'ahi fatta»

00.33 Maria invita i ragazzi a sedersi sulla scalinata. Per Albe è la prima volta, per Nunzio la quarta

00.26 Nunzio e Albe si sfogano con i ragazzi della casa

00.26 I ragazzi vanno in casetta per scoprire l'esito del voto dei tre giudici

00.25 Il premio Tim questa sera va a Luigi

00.24 Sfida terminata, Raimondo commosso: «Io e Nunzio abbiamo una storia lunga, aveva 11 anni quando andavamo in trasferma e dormiva con me, poi c'è stato un disguido e a settembre ci siamo ritrovati».

00.16 Il ballottaggio finale è tra Albe e Nuzio. Parte Albe, poi Nunzio

00.15 Luigi salvo

00.12 I giudici devono scegliere chi sarà il primo allievo salvo. Carte. Pubblicità

00.07 Parte Nunzio, con Todaro che gli fa un grande in bocca al lupo

00.06 Luigi, Albe e Nunzio pronti per il ballottaggio finale

23.58 Torna il talent alternativo condotto da Nino Frassica

23.57 Va al ballottaggio finale con Albe e Nunzio ... Luigi

23.52 Luigi e Michele al ballottaggio

23.51 Stash e Stefano votano Sissi, standing ovation dei giudici per la scelta della canzone. Vince la squadra Cuccarini Todaro

23.45 Si riparte quindi con Sissi che canta Imagine, contro Michele

23.43 Il Principe chiede di non votare e di rivede una nuova sfida tra i due

23.36 Stefano «Sissi ha una voce che ti incolla alla poltrona e ti prende a schiaffi», Stash: «E' vero che la coreografia era adattata alla danza di Michele, ma mi è piaciuto il contrato. Voto Michele». Pubblicità

23.29 Terza sfida: Michele contro Sissi

23.27 Il principe vota Serena. Stash Luigi. A stefano l'ultima parola: «Sono entrambi dei bravi comunicatori. E' difficile mettere canto e ballo sullo stesso piatto. Luigi ha una verve tutta sua, ma Serena mi ha emozionato particolarmente». Punto ai Cucca -Todo . E' 1-1

23.21 Seconda sfida : Serena balla accompagnata da Alex contro Luigi



23.20 Stash dà il punto ad Alex. Anche il principe gli fa i complimenti ma vota il groove di Luigi. Stefano assegna il punto a luigi- Zerbi - Cele 1-0

23.14 Prima prova è un guanto di sfida di cantro: Alex contro Luigi

23.13 Terza e ultima manche ancora una volta Zerbi-Celentano vs Cuccarini - Todaro

23.10 Vincono Zerbi - Celentano

22.54 Prima della terza e ultima manche è il momento del "Guanto prof"

22.52 Va al ballottaggio finale con Nunzio... Albe

22.48 Il ballottaggio è tra Albe e Dario

22.45 Stefano: «Due modi di creare in maniera differente, mi piacciono questi guanti sulla creatività. Quando è partito Luigi ho fato fatica a riconoscere la canzone, stavo attento, non capivo quanto l'avevi stravolta. Creatività fa rima con originalità e io voto Luigi». Principe: «Mi piace come scrive Albe, ma sono stato trasfinato dalla storia di Luigi. Voto per lui». Vince la squadra Zerbi - Celentano

22.37 Terza e ultima manche e nuovo guanto di sfida, ancora una volta tra Luigi e Albe. Entrambi "coverizzano" la canzone di "Vagabondo" de Nomadi

22.35 Stash «Mi è mancata l'esplosività di Luigi, Albe è stato allegro, premio lui». Anche il principe vota Albe. E' 1-1

22.30 Seconda sfida Albe vs Luigi

22.28 Per Filiberto vince Michele, Stefano «Se stiamo qui a fare le pulci a questi ballerini è perchè sono bravi. Le due esibizioni assieme, fise avrebbero fatto la mia esibione ideale. E' una coreografia molto tecnica ma ci vuole anche trasporto. Il mio giudizio è matematico ed è sbilanciato tecnicamente dalla parte di Michele». 1-0 Per Zerbi Celentano

22.23 La Celentano si scusa: «Mi dispiace di questa discussione prima che ballasse Michele»

22.21 Celentano: «Pensare che Dario abbia ballato bene vuol dire non capire nulla di danza», Veronica furiosa: «Questo non te lo permetto, Dario ha eseguito benissimo questa coreografia. La danza è una ed è riconoscibile. Siamo arrivate al punto che mi dici che non capisco di danza! Mi prendo la responsabilità Dario è un talento»

22.12 Guanto di sfida Michele contro Dario

22.09 Nella seconda manche Zerbi - Celentano sfidano Peparini - Pettinelli

22.09 Tra Serena e Nunzio al ballottaggio finale va Nunzio

22.07 Rientra immediatamente in partita Alex

22.00 Nunzio - Serena e Alex al ballottaggio. Si parte con le esibizioni

21.58 Stefano: «Luigi quando fa questo cose mi dà l'impressione di voler sempre essere il bambino prodigio, ma lui tricva sempre la misura di non essere stucchevole. Sei molto bravo, elegante, il mio voto va a te», Anche Stash vota Luigi. Vince la prima Manche il team Zerbi - Celentano

21.52 Terza prova super decisiva: Luigi (Canta "Splendido splendente") contro Nunzio (balla un mix di flamenco)

21.50 Stefano: «Questi ragazzi sono vere eccellenze. Sissi l'ho sempre vista a suo agio, Michele secondo me ha fatto un passettino in avanti questa sera facendo qualcosa di diverso, quindi il mio voto va a Michele». Il Principe vota Sissi, Stash premia Sissi e Alex. E' 1-1

21.45 Seconda sfida: Michele ( balla "fiori rosa fiori di pesco") contro Sissi che duetterà con Alex

21.44 Stash: «Se tolgo la coreografia a Nunzio ne sento la mancaza, se la tolgo a Luigi no», complimenti anche dal Proncipe. E' 1-0 per Zerbi Celentano

21.39 Dopo l'esibizione di Nunzio parte il battibecco tra la Celentano e Todaro

21.36 Prima sfida Luigi contro Nunzio

21.34 La prima manche si apre con la sfida tra Zerbi - Celentano e Cuccarini Todaro

21.33 Si parte. Maria De Filippi apre la settima puntata di Amici 21

Ecco i talenti di Amici 21 ancora in gara che si sfideranno questa sera durante la settiman puntata:

Luigi e Michele del team Zerbi-Celentano

Alex, Sissi, Serena e Nunzio del team Cuccarini-Todaro

Albe e Dario del team Pettinelli-Peparini

Settimo appuntamento anche con il talent condotto da Nino Frassica. In studio super ospite l’iconico Artista Ghali che presenta il nuovo singolo “Fortuna” estratto dal nuovo album (in uscita il 20 maggio)