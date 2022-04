Amici 21, Carola eliminata tra le polemiche. E il commento di Giulia Stabile aizza i fan

Fuori dai giochi Carola Puddu. La ballerina è stata eliminata sabato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, dopo il ballottaggio contro Dario. L’addio al talent show non è piaciuto a tutti però: in tantissimi hanno reputato assolutamente sbagliata la decisione di «far fuori» la danzatrice che, nel momento in cui si è ritrovata a un passo dalla conclusione della sua esperienza nel programma, è scoppiata in lacrime, dichiarandosi anche a Luigi,suo compagno nel talent. «Finisce qua il mio percorso ad Amici – ha spiegato in un post Instagram Carola, il giorno successivo all’eliminazione -. Sette mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei momenti difficili. Maestro Alberto Montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento. Terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita».

Spazio quindi ai ringraziamenti: «Grazie a voi ho potuto imparare nuovi stili, ho pianto, ho riso, mi sono disperata e anche divertita. Grazie per i vostri insegnamenti. Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore sempre con me. Forza squadra Zerbi Cele, andate avanti così come vi ho lasciati, siete i miei protetti». In sostegno di Carola è intervenuta anche Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione, che ha commentato il suo post scrivendo: «Ho tanti bei ricordi in sala con te. E' stato bello, ma ora sarà ancora più bello. Devi continuare a spingere (...)».

La fidanzata di Sangiovanni è già stata presa sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi che l’ha voluta sia nel cast di Tu si que vales 2021, sia in quello di Amici 2022. Ma per la Puddu c'è stata subito una novità: la conduttrice pavese, dopo averle annunciato l’eliminazione, l'ha informata che Fabrizio Monteverde, il coreografo del balletto di Roma, le proporrà a breve il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo, che debutterà a ottobre al teatro Olimpico di Roma.