Amici 21, il figlio di Gigi D'Alessio conquista il banco. Ma la Pettinelli lo punge: «Luca, sei datato»

Tra i banchi di Amici 21, il talent show di Maria De Filippi, c'è anche Luca D'alessio. Il figlio 18enne di Gigi D'Alessio entra nella scuola di Amici di Maria, ma fin da subito iniziano le scintille. LDA, così si fa chiamare, con un nome d'arte tratto dalle sue iniziali, è subito stato preso di mira dalla Pettinelli che lo ha definito «datato» e soprattutto un «Gigi 3.0», come riporta il sito ilsussidiario.net.

LDA si è presentato come un ragazzo molto talentuoso, ma, come per tutti gli altri allievi della scuola, la strada da percorrere sarà tutta in salita. Il suo destino dipenderà, come al solito, dal meccanismo di selezione. Per lui ci sarà da combattere anche contro le malelingue del tipo «lui è il figlio di...» oppure «è sicuramente raccomandato».

La sua avventura ad Amici, nonostante la promozione ricevuta grazie a Rudy Zerbi, ha dovuto subito scontrarsi con Anna Pettinelli. Il giovane si è presentato con la sua canzone: «Quello che fa male lo lasciamo andare». Poco prima, a presentarlo era stata Maria De Filippi che aveva svelato la sua paura di essere considerato un raccomandato perché figlio di un cantante celebre.

Durante la sua esibizione Anna Pettinelli ha interrotto tutto, abbassando la leva, pensando di scartarlo subito. Poco dopo, però, Rudy Zerbi l'ha rialzata facendo riprendere la musica e la canzone di Luca. A fine esibizione, la Pettinelli ha chiarito: «Ho abbassato per delusione, credo che tu sia cresciuto a pane e musica», ha spiegato, «potevi creare qualcosa di più», ha aggiunto definendo il suo genere un po’ «datato».

«Siamo due persone diverse, sono qui per questo», ha ribattuto LDA. «Mi sembri un Gigi D’Alessio dimensione 3.0», ha proseguito la Pettinelli, mentre Eleonora Abbagnato ha preso le sue difese: «Perché paragonarlo al padre?». A salvare il giovane è stato però Zerby: «Banco sì!». Luca farà parte della classe di Amici 21, ma è chiaro fin da subito che dovrà sudare per guadagnare la fiducia della giudice Pettinelli. Rudy ha, infine, aggiunto: «credo che ‘datato’ sia chi non si aggiorna e credo che lui rappresenti un genere molto amato in Italia».