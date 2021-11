Amici 21, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: «Mi sembra un po’ un cecchino impazzito»

Nessuna tregua tra i professori di canto del talent di Amici. Anche nella puntata di oggi, 14 novembre, c'è stato un acceso dibattito. Lorella Cuccarini, con l'appoggio di Rudy Zerbi, hanno spesso accusato di incoerenza Anna Pettinelli.

Tutto è partito dalla sfida di Ale voluta proprio dalla Pettinelli, contro Andrea, nuovo cantante di Amici 21, che ha vinto diventando poi il nuovo alunno della scuola. Il confronto tra le due prof si è accesso durante le prove della sfida. Alla Cuccarini non è molto piaciuta la richiesta di Anna di anticipare la sua sfida con il ragazzo scelto da lei e sostituendolo alla sfidante proposta dalla produzione. Una richiesta lecita e che è stata accettata, per cui nulla di irregolare. Ma Lorella non è rimasta in silenzio: «Mi sembra un po’ un cecchino impazzito» ha detto della sua collega.

Quindi ha ricordato che finora Anna ha preso di mira prima Tommaso e poi ancor di più LDA, adesso invece ha chiesto di sostituire lo sfidante di Ale. Secondo la Cuccarini, inoltre, Anna non segue le crescite dei ragazzi e colpisce di volta in volta uno a caso, detto in breve. La Pettinelli si è difesa dicendo che la collega non interviene mai sui ragazzi: «Parli solo quando hai da dire su di me». Per cui ha spiegato le sue motivazioni e ha parlato di «buonismo della Cuccarini». Si è acceso lo scontro tra Cuccarini e Pettinelli perché hanno due modi di vedere l’insegnamento ad Amici in modo diverso. Ovviamente Zerbi ha espresso di sostenere la stessa posizione della Cuccarini ed è dell’idea che la Pettinelli sia alla ricerca di nuovi allievi perché ha sbagliato le scelte iniziali.

Lo scontro fra i tre è andato avanti per un po’ e senza esclusione di colpi. Lorella ha lanciato una prima frecciata ad Anna: «Se hai solo un banco ti dovresti fare delle domande». La Pettinelli si è difesa dicendo di essere selettiva, al contrario dei due colleghi che hanno preso tutti nella prima puntata. Ed è qui che è arrivato l’affondo di Lorella Cuccarini alla Pettinelli: «Non sei coerente. Devi uscire un po’ fuori dal personaggio». Ovviamente Anna ha detto di non avere nessun personaggio e di avere solo delle idee. In realtà, dai commenti del pubblico sui social, molti sembrano essere d’accordo con la Cuccarini.