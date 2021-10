Amici 21, Mattias Nigiotti fuori dal talent: il messaggio social dopo l’eliminazione

Mattias Nigiotti torna sul social dopo l’eliminazione da Amici 21. Dopo aver perso nell'ultima diretta la sfida di ballo contro un altro studente, Nigiotti è stato costretto a lasciare il suo posto nel talent condotto da Maria De Filippi.

Amici 21, Mattias Nigiotti: il messaggio social dopo l’eliminazione

Nell’ultima puntata Mattias ha perso la sfida di danza, richiesta da Alessandra Celentano, contro il collega Guido Domenico Sarnataro ed è stato costretto ad abbandonare il programma. Riacquistata la "libertà" l’ex studente è tornato sulla sua pagina social con un messaggio di commiato, in cui ha voluto ringraziare tutti i partecipanti della sua avventura: «Eccomi qua – ha scritto su Instagram - ho tante emozioni e tante cose da dire, parto con il ringraziare @amiciufficiale , Maria De Filippi, la produzione e soprattutto @veronicapeparini , ti ringrazio per la bellissima opportunità di danza e di vita, per i pezzi bellissimi che mi sono stati assegnati e per tutte le emozioni provate, anche se avevo molte altre cose da mostrare, volevo ringraziare @muller_andreas e @iamsimonenolasco 2 ballerini fantastici che mi hanno seguito in questo percorso e che mi hanno insegnato molto anche a livello umano».

Nel suo post Mattias Nigiotti non dimentica nessuno: «Ringrazio tutti i miei super compagni che ormai reputo una famiglia e che continuerò a sostenerli e supportarli, DAL PRIMO ALL’ULTIMO, ringrazio i professori @alessandra.celentano e @todaroraimondo che se pur per poco mi hanno dato degli stimoli per migliorarmi, ringrazio tutti i professionisti, poi ci siete voi una parte fondamentale per un ballerino/cantante/artista in generale, il PUBBLICO, non vi ringrazierò mai abbastanza per tutti i bellissimi commenti, per le critiche costruttive e per il sostegno, davvero grazie grazie grazie, piano piano risponderò a tutti, siete tantissimi. Un esperienza bellissima con persone altrettanto belle vi mando un abbraccio virtuale, il vostro MATT».