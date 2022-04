Amici 21, scontro Celentano-Todaro: «Dici solo cavolate», «Questo lo dici a tua sorella»

Amici 21, scontro Celentano - Todaro: «Dici solo cavolate». La maestra lo gela: «Questo lo dici a tua sorella». Mancano pochissime puntate alla finale e gli animi tra i prof, in particolare quelli di ballo si scaldando. Durante la puntata di sabato sera i due coach si sono punzecchiati come sempre.

A far accendere gli animi tra i prof Raimondo Todaro e Alessandra Celentano è l'esibizione di Nunzio, anzi ancora prima dell'esibizione i due professori si sonoscontrati durante la diretta di sabato 23 aprile. A partire con le provocazioni e Todaro.

L'ex maestro di Ballando con le stelle presenta Nunzio dicendo: «Tra le tante cavolate che ha detto la maestra ha detto che lui è brutto, fossero tutti brutti come Nunzio». La Celentano lo gela: «Cavolate lo dici a tua sorella, innanzitutto, poi potrò avere un mio gusto su un fisico maschile? Prima non era così, adesso si è definito, Nunzio ha una bella altezza, ma è secco secco e lungo lungo come te».

Todaro non molla: «Non puoi dire ad un ragazzo di 19 anni che è brutto, sembra che non ci possa fare niente, invece la bellezza sta nella diversità», la maestra non è da meno: «Questo lo di ci tu. Posso avere una mia opionie?Per me Stefano ha un bel fisico».