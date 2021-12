Amici 21, tutto quello che dovete sapere sul serale: la data d'inizio, la formula e le squadre

Amici di Maria De Filippi ha temporaneamente chiuso le porte della scuola per le feste natalizie, ma sul web sono già cominciate a uscire diverse indiscrezioni sull'attentissimo serale del programma che decreterà il vincitore dell'edizione.

Maria De Filippi conduce "Amici" (Foto: Ansa)

Amici 21, tutte le indiscrezioni sul serale

Il serale di “Amici” si avvicina. Il talent condotto da Maria De Filippi è temporaneamente chiuso per permettere agli studenti di trascorrere le feste di Natale in famiglia, ma sul web non mancano indiscrezioni sull'attesa fase finale del programma che decreterà il vincitore di questa edizione.

Il serale di "Amici" dovrebbe iniziare il prossimo 19 marzo (Foto: Ansa)

Secondo le ultime voci infatti il serale di Amici 21 dovrebbe cominciare il prossimo 19 marzo, con la stessa formula della passata edizione: gli studenti saranno ancora una volta divisi in tre squadre, ognuna delle quali capitanata da una coppia di professori. Le coppie, che decideranno quale studente portare alla fase finale, dovrebbero essere formate da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, Veronica Peparini con Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi in compagnia di Alessandra Celentano.