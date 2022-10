Amici 22, terza puntata: giudici speciali Achille Lauro e Anbeta. Super ospiti i Pinguini Tattici Nucleari

Domenica 2 ottobre, torna su canale 5 il terzo appuntamento con Maria De Filippi e la scuola di Amici 22. Allievi in sfida per mantenere la maglia. A giudicare le prove in studio Achille Lauro, Max Brigante, Charlie Rapino e Anbeta Toromani. Super ospiti i Pinguini Tattici Nucleari.

Amici 22, anticipazioni terza puntata: giudici speciali Achille Lauro e Anbeta. Super ospiti i Pinguini Tattici Nucleari

Maria De Filippi è su canale5 domenica dalle ore 14.00 per il terzo speciale del talent show “Amici”. Sui banchi della scuola i cantanti:



Aaron, Tommy Dali E Piccolo G (Prof Zerbi) - Cricca, Ndg E Niveo (Prof Cuccarini) - Wax, Andre E Federica (Prof Arisa). E i ballerini Gianmarco, Ramon E Rita (Prof Celentano) - Ludovica, Maddalena E Samu (Prof Emanuel Lo) - Asia, Mattia, Megan E Samuel (Prof Todaro).

In studio a stilare la classifica delle cover Achille Lauro poliedrico e visionario artista che a oggi ha gia’ conquistato 27 dischi di platino e 12 dischi d’oro. A giudicare la sfida degli inediti il volto di radio 105 Max Brigante. Per la sfida di canto il vice president di artist first Charlie Rapino. Per la classifica danza l’amatissima ballerina classica Anbeta Toromani.

Super ospiti i Pinguini Tattici Nucleari band che presenta il nuovo singolo “ricordi” che ha collezionato oltre un miliardo di streaming e un tour live completamente sold out e poi il professore Giorgio Meneschincheri

presidente e fondatore del progetto “tennis & friends - sport e salute”.