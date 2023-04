Amici 22, Benedetta sparla di Mattia: «È un tamarro». Ma lui lo viene a sapere: «Non me lo meritavo»

Momenti di tensione nella casetta di Amici 22. Tutta colpa di una conversazione fra Benedetta Vari (ex allieva promossa al serale da Maria De Filippi come ballerina professionista) e Maddalena Svevi, in cui le due si lasciano andare a qualche commento di troppo su Mattia Zenzola. La clip è stata mostrata al diretto interessato, che non ha nascosto il proprio disappunto per i pesanti giudizi espressi sul suo conto.

Amici 22, Benedetta Vari e Mattia Zenzola e quel bacio galeotto: ma lei è fidanzata con un calciatore

Amici, la clip di Benedetta che ha fatto arrabbiare Mattia

Bendetta, che con Mattia ha avuto una relazione, ha infatti detto: «Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui. Non fa nulla per farsi amare. Gli autori devono inventarsi i daytime su di lui, perché lui non dà la sostanza. Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere, scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro. In puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola». E ha aggiunto: «Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma...».

Durante il daytime di Amici è stata mostrata a Mattia la clip della conversazione fra Benedetta e Maddalena. Il ballerino, dopo aver ascoltato attentamente, si è detto molto deluso per quelle parole: «Ci sono rimasto male per le parole di Benni, perché non me le aspettavo. Sono fortunato perché sono bello e piaccio perché sono bello? Magari piaccio per quello che faccio. Troppe cose brutte hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai insultata. Sentire queste cose mi ha fatto effetto».