Amici 22, Emma Marrone ed Elena D'Amario di nuovo insieme: commozione tra i fan

Reunion ad Amici. Emma Marrone ed Elena D’Amario si sono ritrovate dopo anni nello studio di Canale 5, dove nel 2009 hanno partecipato allo stesso talent. Dopo 13 anni, entrambe sono diventate delle professioniste con una carriera avviata e consolidata. Emma è una delle cantanti italiane più amate, Elena è una ballerina di alto livello e anche coreografa. Nel corso della puntata di domenica 11 dicembre, Emma è stata ospite del programma, come giudice di canto per la gara tra gli allievi. Elena, invece, è entrata in studio per dimostrare una coreografia che avrebbe ballato di lì a poco l’allieva Isobel. Quando ha finito l’esibizione, D’Amario stava lasciando lo studio, ma Maria De Filippi ha notato che Emma stava sorridendo guardando Elena. Quindi le ha chiesto perché stesse ridendo, e la risposta della cantante è stata commovente, piena di ricordi.

Con voce visibilmente commossa, Emma ha parlato del legame con Elena: «Beh è bello dopo tanti anni, è bello ritrovarsi dove siamo nate. No, veramente. Poi Elena è sempre presente nella mia vita». Tra le due quindi l’amicizia è andata avanti dopo Amici 9 e si è consolidata nel tempo. Maria ha ricordato che all’epoca Emma faceva parte della squadra Bianca al Serale, mentre Elena della Blu. Entrambe, inoltre, erano fidanzate nella scuola: Emma con Stefano De Martino, Elena con Enrico Nigiotti. Insomma, un’edizione in cui non sono mancati i talenti. C’era anche Pierdavide Carone.

Nonostante le squadre diverse all'epoca, Emma ha sottolineato: «Sì, però ci siamo sempre amate e continuiamo ad amarci». E subito Elena: «Tantissimo. Emmuccia del mio cuore. Sono stata al cinema ed è stupenda, davvero. Orgogliosa di te sempre». Emma ha risposto dicendo di essere altrettanto orgogliosa e si sono salutate con un «I love you». Inutile dire che sui social è stato un tripudio: i fan erano molto emozionati per la reunion tra Elena e Emma ad Amici da professioniste.

Questa interazione tra Emma ed Elena MIO DIO INCISA NEL MIO CUORE #amici22 pic.twitter.com/B6WYgEsULv — Nicole ✨ (@flowerofmoons) December 11, 2022