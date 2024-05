Amici 23, Gaia De Martino si racconta: «Ho sconfitto le mie paure, ho imparato ad amarmi»

Il sogno di una vita, quello che custodiva dentro di sé fin da bambina, Gaia De Martino è riuscita a coronarlo. «Amici è stata la mia svolta, il mio cambiamento», con queste parole, la giovane ballerina nata a Castellammare di Stabia, racconta il suo percorso all'interno della scuola di Amici. «Ho iniziato con il pattinaggio a rotelle. Un giorno l'allenatrice notò in me una propensione verso la danza. Fu in quel momento che decisi di lanciarmi verso una nuova sfida», racconta Gaia.

A soli 10 anni, Gaia comprende quanto per lei la danza fosse fondamentale, quella che era iniziata come una semplice sfida, diventò ben presto un vero è proprio sogno da realizzare. Al compimento dei 16 anni, la ballerina decide di trasferirsi a Roma per accedere ad un'accademia. «Il distacco dalla mia famiglia, dalla mia città è stato duro, non sono riuscita a sostenerlo», spiega Gaia.

Passano solo 3 anni quando sceglie di darsi un'altra opportunità. A 19 anni Gaia cambia città. Nuova vita, nuove abitudini, l'assenza dell'amata famiglia. «Per 4 volte ho tentato l'accesso alla scuola di Amici. Nonostante i rifiuti, non ho mai abbandonato il mio obiettivo. La mia famiglia mi ha sempre sostenuta ed aiutata».

È il 24 settembre 2023 quando, Gaia arriva sul palco di Amici. Si esibisce sulle note della canzone “Voilà” e, fin dal primo momento, la ballerina viene caratterizzata dalla sua sensibilità ed emotività. Conquista il maestro Todaro ed inizia ufficialmente a far parte della scuola di Amici. «Raimondo non è stato solo il mio maestro, è stato mio complice».

Durante la permanenza nella scuola di Amici, il percorso personale e professionale di Gaia ha visto una notevole crescita: fin dai primi giorni nel programma, grazie alle attente osservazioni della maestra Celentano, si sono riscontrate in Gaia delle insicurezze dovute all'aspetto fisico, insicurezze che poi, nel corso dei mesi trascorsi nella scuola, sono pian piano svanite. «Bullismo, una parola che non dovrebbe esistere. Amici mi ha insegnato ad amarmi, a sentirmi libera dai pregiudizi». Parole che fanno riflettere. Nel mondo della danza spesso, quasi sempre, si punta ad essere perfetti. Gambe perfette, peso perfetto, forme perfette. Una continua corsa alla perfezione che spesso si trasforma in un'ossessione. «Bisogna amarsi, bisogna sentirsi belli. Amiamo il nostro corpo e le emozioni che esso riesce ad esprimere».

Il percorso di Gaia ha portato alla ribalta non solo il suo talento, ma anche la sua immensa sensibilità ed empatia. A dimostrarlo anche lo speciale rapporto instaurato con i suoi compagni: «Nicholas, Martina, Lil Jolie, tutti i ragazzi sono entrati a far parte di me. Con tutti loro ho costruito un legame speciale», racconta la ballerina.

Proprio come quanto accaduto a 19 anni, Gaia si è ritrovata nuovamente ad affrontare notevoli cambiamenti, cambiamenti che hanno acceso in lei una luce diversa, quella luce che le ha permesso di abbattere il grande muro della paura.

«Da piccola soffrivo di attacchi di panico. I miei compagni, i professionisti e tutto lo staff della scuola mi hanno aiutato a sconfiggere l'ansia. Con loro ho capito quanto è importante fare comunità». Nella società odierna infatti, spesso incrociamo giovani ragazzi e ragazze che affrontano quotidianamente problemi legati all'ansia. Essere giovani non è sempre semplice. Continue pressioni costruiscono negli adolescenti e nei giovani adulti ansie a cui non è facile far fronte.

È importante dunque sapere che fuori dalle ansie, dai timori e dai pregiudizi, c'è un mondo di opportunità che aspetta. «Il dialogo è la chiave. Ognuno di noi ha diverse paure che lo prendono d'assalto. Solo tramite il dialogo queste potranno finalmente vedere una fine». Gaia ha raggiunto il suo obiettivo, primo di una lunga serie. «Alla piccola me direi di non avere paura, bisogna affrontare con cuore e verità tutto ciò che accade».