Amici, scontro Celentano-Todaro: Elena D'Amario entra in studio e sbotta contro la professoressa

Nervi a fior di pelle durante la puntata di Amici 22 di oggi, domenica 25 settembre. Protagonisti del nuovo scontro Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Elena D'Amario. Si accendono gli animi in questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Non è la prima volta, infatti, che la professoressa Celentano si trova in disaccordo con gli altri professori o, nel caso di Elena, professionisti. Su Twitter è già scoppiata la polemica e tra i cinguettii che si leggono sotto l'hashtag di Amici, tutti gli utenti stanno prendendo le difese di Todaro.. Ma cosa è successo?

Cosa è successo

Tutto è iniziato quando la professoressa di danza classica Celentano ha definito la nuova allieva di Amici, Asia Bigolin, non adeguata per affrontare il percorso all'interno della scuola, e riconoscendo le sue scarse tecniche il banco potrebbe essere assegnato a un ballerino più competente. La sua dichiarazione ha fatto così infiammare il professore Raimondo Todaro, che aveva scelto la ballerina Asia personalmente durante la prima puntata del programma. Pur consapevole dei suoi limiti ha voluto scommettere sulle capacità di apprendimento della studentessa.

Elena entra in studio

Il litigio è poi culminato con una frase di Raimondo che ha chiamato in causa Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici. Todaro ha ricordato che in passato la Celentano aveva giudicato male Elena D’Amario. Al che la ballerina è entrata in studio per confermare quanto riportato dal professore. Elena ha spiegato che le critiche della professoressa di danza classica erano state fatte proprio all’inizio del suo percorso, ovvero durante i casting. In seguito, poi, aveva cambiato idea su di lei. La Celentano è finita così con le spalle al muro e non ha potuto replicare e dire la sua.

Maria De Filippi ha poi chiesto ad Elena il motivo per cui Asia fosse stata scelta ai casting e la ballerina ha elencato tutte le qualità dell’allieva. Alessandra Celentano, a quel punto, l'ha interrotta dicendo che queste non sono cose che le interessano. E di tutta risposta Elena ha risposto: «A lei no, ma magari a Raimondo sì», ottendendo così l’applauso del pubblico.