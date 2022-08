Amici, Andreas Muller contro gli ex ballerini: «Ingrati e irrispettosi»

Andreas Muller vuota il sacco. L’ex ballerino di Amici, vincitore dell’edizione 2017, e fidanzato di Veronica Peparini (coreografa e ormai ex insegnante di danza del talent), ha puntato il dito contro alcuni colleghi ed ex partecipanti del programma di Canale 5. Sul suo profillo Instagram, Andreas ha parlato a ruota libera: «Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?».

«Non è per fare polemica - conitnua il ballerino -, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie».

Il ballerino non ha fatto nomi, ma in molti hanno pensato si riferisse a gente nota del talent Amici. Di recente, Veronica Peparini ha annunciato il suo addio al programma, senza spiegarne le ragioni sostenendo però di essere grata per gli anni trascorsi dietro la cattedra degli insegnanti.

La sorella di Giuliano Peparini ha spiegato che lavorare nel programma di Maria De Filippi è stato molto importante per la sua crescita privata e professionale. Veronica ha imparato ad approcciarsi in maniera diversa con i ragazzi, ha lavorato a tantissime coreografie e proprio lì, è nato l’amore per Andreas Muller.

Veronica Peparini è più grande del compagno di ben 25 anni, ma la relazione procede ormai da tempo a gonfie vele con una convivenza ben avviata.