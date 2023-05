Angelina Mango arriva seconda ad Amici, i social la premiano: «Derubata come Elodie e Annalisa, avrai lo stesso successo»

Si è conclusa la 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi, il programma che da anni porta sul palco giovani talenti che, una volta usciti, hanno consolidato la loro carriera musciale.

Il vincitore di questa edizione di Amici 22 è Mattia Zenzola, seconda classificata Angelina Mango ed è proprio su di lei che si sono accese le polemiche.

tranquilla angelina, il secondo posto è sempre il migliore pic.twitter.com/rt8W6EJnTc — ᴍɢ (@voltoincognito) May 14, 2023

Per Angelina si prospetta una carriera brillante, o almeno questo le augurano i fan che la paragonano alle ex allieve (anche loro arrivate seconde) Elodie e Annalisa. «Tranquilla Angelina, il secondo posto è il migliore», dice un tweet, allegando la foto di Elodie e Annalisa.

Angelina che raggiunge Annalisa ed Elodie nel gruppo delle più robbate #Amici22 pic.twitter.com/pHOP5YIKUw — Giulia²⁵‎ ⧗ (@Giuliaesaurita) May 14, 2023

Sia Annalisa che Elodie arrivarono seconde. Come ricorderanno i più appassionati del programma di Maria De Filippi, l'edizione della giovane cantante laureata in fisica fu vinta da Virginio Simonelli (Amici 11), mentre nell'edizione di Elodie trionfò Sergio Sylvestre, in arte Big Boy (Amici15).

Insomma, la giovane cantante, figlia di Mango, può dormire sonni tranquilli: i suoi fan sembrano averla già acclamata a futura icona del pop italiano.