Arisa, la frecciatina a Rudy Zerbi ad Amici 2020: «Non dovrebbe lavorare nella musica». Poi la gaffe su Dolly Parton

Tra Arisa e Rudy Zerbi ad Amici 2020 ci sono continue frecciatine. Hanno pareri diversi sugli allievi e sulle esibizioni. E anche nella puntata di oggi hanno dato vita a veri e propri siparietti. La cantante tende a dare voti alti, mentre Rudy è molto più critico. «Non dovrebbe lavorare nella musica», ha concluso Arisa dopo aver fatto una gaffe sulla regina della musica country Dolly Parton. Scenetta comica che è finita in tendenza su Twitter.

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Sanremo 2021, ecco i testi delle canzoni in gara (e solo una parla... LA POLEMICA Amici 20, Arisa e la battuta contro le radio che i fan apprezzano:... FESTIVAL Sanremo 2021, Arisa canta napoletano tra Gigi D'Alessio e Pino...

Arisa e Rudy Zerbi ad Amici

I due insegnanti di canto si sono trovati in disaccordo prima su Raffaele. Per Arisa meritava dieci, per Rudy non può cantare le canzoni di Marco Mengoni. «Lui l'ha fatta più rotonda», è il commento di Arisa dopo la performance. «L'ha fatta meglio? Andiamo anche oltre. Marco se ci stai guardando cantala come lui la prossima volta», ha detto con ironia Zerbi. «Raffaele io mi sono emozionata tantissimo, ho fatto vedere il pelo, la pelle d'oca. Sei stato bravissimo», la risposta di Arisa.

Arisa e Rudy Zerbi su Gaia

Poi su Gaia, Zerbi ha detto che è troppo scolastica e che merita tre. «Non dovrebbe lavorare nella musica», il commento di Arisa. Infine, la gaffe su Dolly Parton parlando di musica country. «Non so neanche chi sia». Parole che hanno divertito il pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA